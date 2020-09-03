友達(2409)董座看好面板景氣將旺到明年，且市場持續供不應求，價格正向發展，激勵面板股今天火力全開，友達率先觸及漲停價位，群創(3481)及彩晶(6116)也大漲9％。面板雙虎的強勢，帶動明基材(8215)、凌巨(8105)、悅城(6405)等供應鏈上漲。

受惠居家辦公及遠距商機帶動NB面板需求轉強，加上TV品牌廠大舉回補面板庫存需求，兩大面板廠第3季大尺寸出貨量持續攀高，且7、8月連兩個月TV面板報價大幅上漲，價量齊揚有助於面板廠獲利大幅改善，面板廠單季轉虧為盈可期。

展望第4季，市場於第4季面板景氣看法樂觀，供需仍呈現緊俏，需求方面主要由於疫情影響，帶動IT面板需求強勁，趨勢並延續至明年。且供給由於三星與LGD至年底將關閉7.5代、8.5代線LCD產能，法人估計三星關閉產線L7-1、L8-1、L8-2與蘇州廠佔全球LCD面板產能比重約為13％，而LGD關閉產線P7、P8佔全球LCD面板產能比重約為10％，將大幅抵銷近幾年大陸面板廠產能擴充幅度，2021年產業供需將較今年好轉，面板廠有望在2021年全年轉盈。

(時報資訊)