中美科技戰如火如荼。8月30日至9月1日，中共工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶在上海調研大飛機、航空發動機研製，積體電路技術創新和產業鏈建設。肖亞慶強調，要加快創新步伐，把中國的大飛機、航空發動機和積體電路產業搞上去。
今年7月31日，肖亞慶接棒苗圩，成為工信部新一任黨組書記，後履新工信部部長。據悉，這是肖亞慶履新工信部長後首次離京調研。
肖亞慶此次調研分別去了中國商飛公司、中國航發商發公司，參觀了大飛機總裝製造中心、航空發動機整機試驗枱和裝配廠房，詳細了解企業發展、研製進展、技術和管理創新等工作情況。肖亞慶察看了ARJ21飛機總裝及部裝生產線、航空製造技術研究所、數控車間等。
他還赴積體電路生產研製企業，觀看了產品和應用展示，與有關企業就加快創新、開展國際合作進行了交流。
航空發動機被譽為飛機制造業「皇冠上的明珠」，也是制約中國航空工業發展的「軟肋」。北京航空航天大學副校長、航空發動機氣動熱力國家實驗室主任陶智表示，和國際先進水平相比，中國軍機發動機還有20年至30年的差距，民機發動機更處於起步階段。
(中時 )
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