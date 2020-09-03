隨著吉米巴特勒在最後0.0秒的兩罰俱中，幫助熱火在東區準決賽取得2比0領先，公鹿將面臨一項從未打破的NBA歷史紀錄，因為前11支在季後賽系列戰0比2落後的聯盟龍頭球隊，竟然全部在系列戰宣告淘汰出局，公鹿這下子慘了！

更讓公鹿「字母哥」阿提托康波感到空前危機的歷史數據是，根據《ESPNSTATS》統計，過去當熱火在季後賽7戰4勝制系列戰取得2比0領先，他們取得13勝0敗的完美晉級數字，反觀公鹿在系列戰0比2落後，他們竟是0勝14敗。

這也是NBA自從1979年總冠軍賽G1(當時由華盛頓子彈擊敗西雅圖超音速)之後，首次出現在比賽時間耗盡情況下，由罰球決定比賽勝負的季後賽，只能說公鹿的運氣確實差了一點，竟在比賽結束槍響碰上如此充滿爭議性的犯規判決。

儘管內心充滿委屈，公鹿總教練布登豪瑟仍在賽後小心翼翼回應這次爭議判決，「我們對於這個判決感到失望，這是一項艱鉅的工作，我很尊重那些裁判，但我們有自己看待事物的方式，我們會有不同意見。」看來他也很怕遭到聯盟罰款。

(中時 )