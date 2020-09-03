45歲劉至翰日前結束參與本土八點檔《炮仔聲》的工作，愛運動的他和車友隨即重拾耽擱了10年的單車環島夢想，6月底從新北市出發，未料第二天就發生意外，車隊裡的其他車友擦撞拖板車，幸好車友和劉至翰都無大礙，一行人繼續走行程，最後花了8天完成「四塔環島」願望。

劉至翰去年1月和2婚妻子Vivian離婚，兩人在婚姻期間因經營副業慘賠，累積約千萬債務，由於當時投入金額多半由女方跟朋友借來，Vivian多管齊下，經營起直播又當導遊，只為早日還清債務，但年初又遇到疫情攪局，導遊工作才帶團一次就無下文，Vivian也表示：「一直跟朋友協商債務，有能力就攤還」。

Vivian說，願意扛起債務多半是人情問題，不能因為離婚就不處理，對於劉至翰沒埋怨，「希望他好好的，有一天有能力也拉我」，而劉至翰也回應自己沒有迴避債務，債主都是朋友，都在持續聯絡並慢慢還債中，他並非犯了殺人放火的大罪，「只不過是在事業上摔了一跤」。

據《CTWANT》報導，劉至翰10年前開始騎自行車，當時就發願想收集全台4座燈塔旅行環島，5月拍戲結束後和朋友聊起此事，在一個月內規劃好行程便動身，第2天在東北角一度發生擦撞事故，幸好大家都沒事，他也提醒鐵馬行最好結伴，也要量力而為，有次他中暑還好有車友陪伴，才沒出大事。

(中時新聞網)