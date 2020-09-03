最先爆出新冠肺炎的中國大陸武漢市，先前有報到新冠肺炎是因中國人民大啖蝙蝠引起，而當地政府也在疫情爆發後，明文規定禁止販售野味，但近日武漢市又傳出販賣野生青蛙；引發大批網友撻伐，怒譙。

據綜合陸媒報導，有民眾拍下湖北武漢天聲街市場、長春路菜市場，多個攤販在地上擺著綠色漁網，仔細一看裡面竟裝著一隻隻活生生的青蛙，價格每斤從人民幣25元到30元（約新台幣107元至128元）不等。攤商看見有人靠近，便極力推銷，甚至還掛保證野生的青蛙好吃外，也透露市場上賣的幾乎是養殖的，肉質不比野生的好，因此價格也貴了將近一倍。

受訪的武漢市民表示，現在疫情仍處於嚴峻的狀態，不敢食用青蛙，甚至連進口的肉都盡量避免。而且青蛙身上寄生蟲相對的也比較多，若是在烹煮過程沒有妥善處理，恐有寄生蟲跑進大腦內。武漢市市場監督管理局工作人員指出，現在野生的都不能販賣了，唯獨人工繁殖的可以，若市民知道販售野生青蛙的地點，都可隨時舉報。

當地市民聽聞後，紛紛搖頭表示真的不敢吃，且新冠肺炎疫情尚未明朗，令人擔憂。（圖／翻攝自YouTube）

新聞曝光後，不少網友抨擊也語帶擔心「好了傷疤忘了痛」、「蝙蝠吃不成了就吃青蛙，心臟是多大顆啊」、「是嫌今年事情不夠多，要拖到明年嗎」。而今早也爆出好萊塢男星巨石強森無預警在IG上表示，跟老婆還有兩個小孩，全被診斷出罹患新冠肺炎，令影迷驚訝不已。

(中時新聞網)