農曆阿飄月已過了大半，在即將落幕之際，房市赫然出現驚人的推案潮！據住展雜誌3日公布的最新調查，今年房市928檔期推案量，將飆出史上最大天量。

住展雜誌今天公布的最新統計指出，今年自民俗月結束後至10月底止，北台灣房市928檔期新成屋、預售屋推案預估量高達約2,435.6億元，不僅比去年暴增約700多億元，年增幅約44％，更創下統計以來新高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期美、中對抗，中國大陸更頻頻軍演與試射導彈，兩岸衝突升溫，但市場卻無所畏懼，房市出現「飛彈輸給銀彈」的狀況。而在資金浪潮之下，房市買氣持續湧現，建商推案信心高漲，以致於928檔推案大爆量。

北台灣各縣市中，以新北市推案量最大，預估量飆破千億元。

台北市方面，今年的928檔推案量約520億元，大部份建案規劃中、小坪數，多控制在20坪～60坪左右，也有少部份建案規劃投資型產品，坪數介於10坪～15坪之間。

至於70坪以上的大坪數建案，僅有中正區「富邦醴仁」，案量占比僅約一成。

桃園市方面，今年928檔，預估量飆逾150億元，主要還是靠著「三本柱」撐起一片天，推案量擴增到600餘億元；所謂三本柱，指的是桃園、中壢與龜山等三區。這三區的推案量，幾乎占整個大桃園總案量的八成左右。

另外新竹地區，案量最多在竹北市，3房是推案主流。

(工商 )