傳羅賓漢遭SEC調查 可能罰款1,000萬美元 11:292020/09/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據聞熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）面臨美國證管會（SEC）的民事詐欺調查，主要針對該券商並未完全揭露出售客戶訂單至高速交易商的作法，可能遭罰1,000萬美元。 消息人士透露，美國SEC對羅賓漢的調查已達深入階段，倘若羅賓漢同意和解，最後可能開罰逾1,000萬美元。但雙方本月不太可能達成和解協議，對罰款金額也未進行正式協商。 羅賓漢是受到散戶歡迎的交易平台，投資人趁著美股展現歷史性反彈而熱烈進場，使得羅賓漢第二季交易收入達1.8億美元，比前一季增加約一倍。 (工商 ) #羅賓漢 #SEC #萬美 #交易平台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鎖定高資產客群 富達集團 擬發比特幣基金 04:102020/09/01 金融．稅務 5鮮肉男當街裸奔影片瘋傳 只因業績輸人 12:382020/09/01 兩岸 B站砸5億港元 戰略投資歡喜傳媒 04:102020/09/01 全球財經 風箏捲飛童 退役憲兵驚險搶救 04:102020/09/01 地方新聞 喬債亮槍誤觸扳機 男自轟身亡 04:102020/09/01 地方新聞 《金融股》期貨鑽石獎 康和證首獲肯定 07:442020/09/01 財經 遭控非法交易與瀆職 三星少主李在鎔又被起訴了 15:452020/09/01 國際 政黨法其實是整黨法 04:102020/09/01 時論廣場 看好虧轉盈 美銀大推面板雙虎 04:102020/09/01 證券．權證 陸拘留澳知名華裔女主播 澳嗆：不出賣價值觀 11:352020/09/01 國際 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 封殺愛奇藝 經部今公告！代理商無奈：將展開大裁員 - 即時 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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