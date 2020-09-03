據聞熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）面臨美國證管會（SEC）的民事詐欺調查，主要針對該券商並未完全揭露出售客戶訂單至高速交易商的作法，可能遭罰1,000萬美元。

消息人士透露，美國SEC對羅賓漢的調查已達深入階段，倘若羅賓漢同意和解，最後可能開罰逾1,000萬美元。但雙方本月不太可能達成和解協議，對罰款金額也未進行正式協商。

羅賓漢是受到散戶歡迎的交易平台，投資人趁著美股展現歷史性反彈而熱烈進場，使得羅賓漢第二季交易收入達1.8億美元，比前一季增加約一倍。

(工商 )