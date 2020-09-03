小嫻、金剛8月大方認愛，7月時兩人曾一起錄中視《飢餓遊戲》，除了開場兩人站在一塊，其餘皆看不出特別互動，倒是言談裡吐露有不錯交情，因為這陣子兩人都在墾丁，小嫻的膚色曬得和金剛一樣，她說：「我在打工換宿，他（金剛）是我老闆的好朋友。」金剛則笑回：「特殊規格。」
金剛首登《飢餓》很幸運，遇上最不「飢餓」的「台北美食特搜」企畫，飢民們在台北各處特色餐廳玩遊戲、大啖美食，《飢餓》宛如變成美食節目，無論是景觀餐廳的牛排，還是網美餐館的義大利麵等，都讓本集來賓大飽口福，連孫協志都說：「今天是我錄《飢餓》3年多來最開心的1集！」《飢餓》團隊向來擅出狠招，這次難得讓飢民們大快朵頤，金剛一派輕鬆說：「你們遊戲很ok啊。」被整習慣的王仁甫趕緊提醒，因為如果輸了遊戲會更痛苦，必須眼睜睜含恨看工作人員將美食吃完，被激化後的金剛馬上「報復性刺激」主謀，一邊大嗑義大利麵，一邊刺激製作單位：「辛苦你們了欸！」
本集也邀請到百萬YouTuber三原慧悟上節目，吃起美食三原自信表示自己常拍影片很會介紹，馬上被主持人要求示範一段，沒想到三原大口吃下食物後只是睜大雙眼對著鏡頭說：「好吃捏。」讓孫協志不平衡：「你這樣講3個字就可以賺很多錢，那我們在大螢幕混40年是什麼？」少根筋又反應呆萌的三原意外綜藝效果十足，也讓同隊的丫頭、孫協志好氣又好笑。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視首播，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。
(中時 )
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