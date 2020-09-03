天氣變化迅速，今早大雨特報還在屏東，沒多久就跑到桃園了。大雨狂炸西半部，將是今、明兩天的天氣型態。中央氣象局針對桃園、新竹縣市發布大雨特報，今降雨最強，今晚到明晨也有間歇雨勢，周末轉北風，天氣涼如秋。

「大雨現在才要開始」，氣象局預報員陳依秀指出，受低壓帶影響，全台天氣特別不穩定，短時強降雨的劇烈天氣說來就來，大雨特報範圍隨時修正、擴大；大台北地區午前已有明顯落雷。

她表示，這場雨會一路下到晚上，主要集中在西半部、東北部，殘餘水氣甚至會延續到明天清晨。花蓮、台東降雨機率低，不過仍有陣雨機會。

海神結構紮實、環流範圍廣大。（翻攝鄭明典臉書）

10號颱風海神不斷增強，緩慢往北移動，明、後兩天最靠近台灣，隨後北轉。颱風往日本後，台灣附近的大環境改吹北風，基隆北海岸、大台北山區等迎風面有降雨，其他地區中午過後也有陣雨。

周末天氣稍涼，天氣風險總經理彭啟明指出，「這樣的涼有秋天的感覺」，由於颱風帶動北風南下，不僅降雨趨緩，連天氣都有點像東北風的涼爽舒適，而這樣的天氣，將持續到下周一（7日）。

(中時新聞網)