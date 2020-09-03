蔡政府日前宣布將開放萊克多巴胺美豬進口，並編列100億養豬產業基金，但由於萊克多巴胺對豬隻及人體有健康危害，以及對動物的人道考量，台灣動物社會研究會今(3)日提出反對瘦肉精、採取「在地屠宰」「屠體評級」制度、人道運輸驅趕、產業升級等訴求。

萊克多巴胺(瘦肉精的一種)畜牧業用在飼料添加目的是增加瘦肉率。但也有增加心血管疾病等多種健康風險，全世界有160多國禁用 ，包括歐盟、中國大陸、俄羅斯等，估計全世界飼養的豬隻約有70％禁用萊克多巴胺。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示表示，根據美國農業部(USDA)2011年贊助普度大學(Purdue University)的研究顯示，餵食瘦肉精的豬隻前額葉皮質以及主掌情緒的大腦區受到很多影響，豬隻變得好鬥，農場內豬隻打架的情況也有增加。

歐盟食品安全局(EFSA)的報告也指出，吃了萊克多巴胺的豬隻攻擊行為會增加，很可能人吃了萊克多巴胺殘留的豬肉後不安與攻擊行為也會增加，瘦肉精對動物跟人都十分不利。

另外中國大陸堅也迫使美國三大豬肉商Smithfield、JBS USA及Tyson先後於2013、2018及2019年宣布全面禁用萊克多巴胺，雖然台灣國際處境艱困，但呼籲政府還是應該以民意基礎努力與美國協商。

陳玉敏指出，當先進國家都因疫情控制、動物福利、食品安全問題而採取「在地屠宰」、「屠體評級」制度時，台灣卻還有高達八成五的豬隻是以殘忍落後的「活體拍賣」生產交易。台灣政策與產業落伍不長進，加上長途髒亂環境的運輸造成豬隻緊繃與衛生問題，農委會主委陳吉仲也早知道這些問題，為何還強調台灣溫體豬可以抵抗美豬？

至於百億養豬基金的使用，台灣動物社會研究會強調應用於改革台灣肉豬活體拍賣制度，建立屠體評級、冷鏈販售運銷系統等生產現代化的具體作為，也要求政府不應開放含有瘦肉精的肉品進口。

(中時 )