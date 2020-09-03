涉嫌誘拐囚禁高雄14歲少女的「保全版李宗瑞」羅育祥，另因涉下藥性侵2少女案被判刑10年確定，若他誘拐囚禁高雄少女案日後被判決定讞，檢察官將聲請定應執行刑，預期羅男刑期將超過10年。而他入監服刑後，將因性侵犯身分，面對較嚴的假釋條件，且若獲假釋，也可能將被戴上電子腳鐐。

羅育祥因涉嫌誘拐囚禁高雄14歲少女，高雄檢方認為他至少涉犯準略誘罪、妨害自由罪，已向法院聲押禁見獲准。

檢方懷疑，羅男涉犯刑法241條第3項準略誘罪「略誘未滿16歲男女，脫離家庭或其他有監督權之人」，可處1年至7年有期徒刑。

另外，羅男還涉犯刑法302條剝奪他人行動自由罪「私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由」，可處5年以下有期徒刑。因此如果羅男日後兩項罪名成立，有可能會被判處1年以上徒刑。

由於羅男先前涉犯的下藥性侵2少女案，已被判刑10年確定，若與誘拐高雄少女案，合併定應執行刑，預計刑期將會超過10年。

(中時 )