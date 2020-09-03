今年美網女單頭號種子普莉絲可娃在第二輪提前出局。（美聯社）

2020美國網球公開賽單打單打已經進入第二輪，大會女單頭號種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）意外以1比6、6比7（2比7）遭到淘汰。

世界排名第3的普莉絲可娃因為世界前二巴蒂（Ash Barty）、哈麗普（Simona Halep）都放棄本屆美網而排上頭號種子，不過2020年已經太過紛擾，美網戰局出現意外的變化似乎也不那麼意外了，讓普莉絲可娃美網行提前結束的，是世界排名第50的法國女將賈西亞（Caroline Garcia）。

賽後普莉絲可娃說：「比賽有時會遇到不順的時候，我不是機器人，不可能每天都表現完美。」賈西亞則說：「或許數字上會呈現一位世界頂尖好手，另一位是比較落後的選手，但真實賽況並非如此，比賽比大家想的還要接近，有些分數會讓戰局出現轉變，我必須全神貫注才行。」

其他中箭落馬的種子，還有哈薩克籍第11種子芮芭琪娜（Elena Rybakina），她以5比7、1比6直落二飲恨世界第93名美國選手羅傑絲（Shelby Rogers），世界第128名的美籍華裔選手李安（Ann Li）6比0、6比3扳倒第13種子瑞斯姬（Alison Riske），第12種子萬卓索娃（ Marketa Vondrousova）、第30種子茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）及第31種子瑟瓦絲托娃也都打道回府。

(中時 )