近日PTT持續討論，「明祥馨」公司負責人郭再欽在2015年於台南學甲區農地傾倒廢棄違法爐渣40萬噸，卻只罰6千元，上萬斤爐渣米也差點流入市面，再搭配美豬議題，諷刺執政黨「今晚..來份爐渣米配瘦肉精豬肉」。時力立委陳椒華今日於立院召開記者會表示，將要求環保署再次追查遭填爐渣的農地及工業地。

陳椒華表示，明祥馨在2015年於台南學甲區將軍溪畔的4甲農地，非法掩埋不鏽鋼爐渣40萬噸，但僅罰過一次6千元，而後再遭檢調送辦，事後卻不起訴。據傳明祥馨每月營收達6百多萬。

當年追查此案的嘉義調查站負責人楊師宏曾受訪表示，明祥馨處理一般廢棄物每噸收費400至600元，遠低於一般行情每噸1千元，但實際上是租地傾倒，並無處理，初估不法獲利2億餘元。

台南市學甲區慈福里里長李新進在2019年發現又有新的農地遭掩埋爐渣而提出檢舉，並指出2015年那批40萬噸爐渣被移到學甲工業區，堆放至今已4年多仍未處理。但台南市環保局卻說掩埋在工業區地下的爐渣並不違法，至今未處理也未檢測。

環保局日前表示，2019年的檢舉案，牽涉的學甲農地總面積1.247公頃，預計埋有3萬噸爐渣，在今年8月已要求業者提出清運計畫，並在180天內完成清除，否則按次連續加重裁罰。第一次6千元，第二次1萬2千元，以此類推。

陳椒華指出，台南市環保局確認該農地土壤是否受到爐渣汙染，檢測方式竟採「原生」土壤，而非與爐渣粉末混合的土壤，這怎麼可能查到汙染？此外，也沒有在爐渣下方的地下水源做檢測。

陳椒華說，依法規定爐渣只能用在水泥製品原料，不能作為任何用地的填地材料，即便是工業用地也不得拿來回填。而業者不法獲利2億，竟只能從6千元起開罰？

今日出席記者會的中華醫事大學護理系副教授黃煥彰表示，《廢棄物清理法》第46條的「致污染環境」已成環保犯罪的脫罪保護傘。只要取巧未超標就可引用此條例免去刑責，必須修法刪除。

(中時 )