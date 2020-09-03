台中市西屯區協和南巷內1間公司員工，日前向市府1999報案，表示其巷內的1隻電線杆遭人撞倒，整條路燈連根拔起，當交通局人員及警方到事發地點向該公司調閱監視器時，發現原來就是該公司1輛大貨車駕駛倒車時不慎撞倒的，警方循線找到駕駛，依道路交通管理處罰條例掣單舉發，並由交通局向該名駕駛求償路燈維修費用。

警方調查，38歲的柯姓駕駛日前駕駛紅色大貨車，於協和南巷倒車後，要往工業區4路方向出車時，擦撞到一旁的路燈，卻因為趕者送貨沒報案處理，直到接近16時許，柯姓駕駛所屬公司的其他員工發現巷子內路燈遭人撞倒，便打電話向市府1999市民專線告知上情。

當交通局人員及警方到事發地點向該公司調閱監視器時，這才發現原來就是柯姓駕駛倒車時不慎撞倒的，警方依違反道路交通管理處罰條例掣單舉發，並需賠償路燈維修費用。

第六分局交通分隊表示，大貨車駕駛撞倒路燈，雖未造成人員傷亡，但依據道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

(中時 )