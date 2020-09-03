華爾街昨夜的全面收漲以及新冠疫苗的開發希望，推進投資人信心，韓股上午開高走高。

周四南韓KOSPI指數至午間漲29點或+1.24%，為2393點。上午強勢的高開，讓韓股展現連三個交易日上漲的氣勢。

上午韓股上揚很大程度是由科技股推動。美股那斯達克突破12000點再創新高，鼓舞韓國同業科技股的上漲。

道瓊工業上漲1.59%；標普500飆漲1.54%，收3580點，指數再創新高。

投資人亦對新冠疫苗開發抱持極大期望。南韓央行重申，在疫情期間將保持金融市場充足的流動性。

首爾股市多數大型股皆走高。三星今晨發表最新5G筆記型電腦Galaxy Book Flex 5G，上午股價飆漲4.04%，領漲集團其他公司，帶動了大盤上揚。三星SDI漲0.11%，三星生物上升1.69%。

晶片商SK海力士上揚4.5%。網路股Naver和Kakao分別上升0.45%和0.85%。

上午韓元下修小跌，1186.35韓元兌一美元。

(時報資訊)