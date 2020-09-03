由9人組成的登山隊伍，上月28日自南投入山，攀登八通關古道，預計本月6日下山，其中一名19歲杜姓男子，昨午行經土葛大崩壁時，疑似不慎滑落200公尺深山谷；救難人員昨分批上山，今早下切溪谷發現杜男已明顯死亡，預計派遣空勤直升機將遺體吊掛下山。

花蓮消防局昨午獲報，指出9人隊伍攀登八通關日治越道全段，其中1人在土葛大崩壁附近滑落；12名救難人員昨分批上山並於晚間抵達大分山屋紮營，今早徒步約2小時到事故墜落點。

第1梯次搜救人員今早9時，沿崩壁下切至海拔1187的溪谷，擴大搜索杜男，大約於9時42分發現杜男背包，以及散落的衣物，並在不遠處找到疑似因墜谷傷重已無生命徵象的杜男。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊大隊長呂冠辰說，由於大崩壁地勢險峻，救援難度倍增，經現場救難人員評估，先將杜男大體移至溪谷空曠處，預計申請直升機進行吊掛作業；若無法順利吊掛，救難人員則會將大體抬至稜線，再由直升機吊掛下山；至於大體何時才能送下山，仍待確認，另8名山友，昨晚抵達大分山屋，今早已啟程下山。

八通關古道山難頻傳，7月至今已累計6起意外，包括7月4日57歲女山友墜谷受傷、20日77歲男山友高山症發作、25日60歲女山友墜谷頭部撕裂傷；8月13日40歲李姓山友在多美麗駐在所附近摔落邊坡、26日66歲男性山友在石洞營地附近摔落百米深谷受傷及昨日的杜男墜谷事件。

(中時 )