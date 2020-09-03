◎高鐵假期有新梗 這回住滿24小時

台灣高鐵公司規劃多樣化旅遊商品，積極帶動國旅風潮，9月再推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠，11月底前提供旅客完整24小時住宿的高鐵＋住宿，以及租車24小時再加送6小時的高鐵＋租車兩種選擇，時間更多、玩得更盡興。

◎動保反瘦肉精 更要求實施「屠體評級」

蔡政府日前宣布將開放萊克多巴胺美豬進口，並編列100億養豬產業基金，但由於萊克多巴胺對豬隻及人體有健康危害，以及對動物的人道考量，台灣動物社會研究會今(3)日提出反對瘦肉精、採取「在地屠宰」「屠體評級」制度、人道運輸驅趕、產業升級等訴求。

◎耳朵悶痛？恐已罹患中耳炎

基隆一名女子日前為響應防疫新生活，揪了三五好友一同至墾丁遊玩，結束了期待已久的潛水之旅返家後，耳朵卻持續疼痛，赴基隆醫院就醫後，才發現罹患了急性中耳炎。

◎少女吹「氣球」釀悲劇 笑氣流向10月起納管

青少年濫用笑氣情形嚴重，曾有少女吸食工業用笑氣後下肢無力，最終遭遇車禍。為避免年產65噸的醫用笑氣也遭濫用，食藥署今公布將醫用笑氣納入追溯或追蹤應申報品項，10月起，若業者未每月上傳笑氣流向、使用量，最重可處200萬罰鍰。

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(中時新聞網)