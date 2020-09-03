民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及30月齡以上的美牛，引發各界譁然！台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這無疑是蔡英文總統第二任期開始後，最具爭議性的重大政策決定，影響深遠。他說蔡28日做出違反一貫行為模式的政治大動作？原因就是美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）帶來一個她無法拒絕的提議，「簡單的說，這項重大決策基本上是非自願的」。

游盈隆在臉書提及這項重大公共政策的產出，及其後續效應。游盈隆首先質疑，這項政策來得突然，是自願的或非自願的？蔡為什麼在28日做出這個違反她一貫行為模式的政治大動作？原因只有一個，那就是美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）帶來一個她無法拒絕的提議。至於這個提議的具體內容為何？除了當事人，短時間內恐怕沒有人會知道。「簡單的說，這項重大決策基本上是非自願的」。

第二，在當天記者會上，蔡說開放含瘦肉精美牛、美豬進口與美國大選無關。游盈隆說經驗告訴我們，這是「此地無銀三百兩」。隨之而來的其他說詞，包括行政院跨部會的政策說明，都是事先已經準備好的政策論述，部分是真，部分是假，都為了包裝蔡政府此一重大爭議性政策是自願的、自主的、是經過長期深思熟慮的結果，試圖取信於民。

第三，台灣整體民意此刻反應為何？游盈隆坦言沒做民調，但根據他長期對台灣民意的觀察和經驗，肯定不會好。他說民進黨昨透露一個「內部民調」，說民意反應五五波，這是內行人都很熟悉的民進黨制式說法，用來支持既定政策的，但因為沒公布民調具體內容，只拋出一個數字，試圖誤導社會視聽，在民智已開的台灣，這種操作其實很愚蠢、不足取的。

第四，從828總統府這場記者會共同出席要員的安排，可以看到蔡英文總統的蛻變。游盈隆說2016年初上任時，蔡對任何大小政策都事必躬親，親自拍版，而後自己親自宣佈或請總統府發言人宣佈，給予外界一種一人決策、強勢總統的印象。這次開放美豬決策，將有高人氣的賴清德、聲望扶搖直上的蘇貞昌、柯建銘等實力派政治人物全拉在一起，共同宣佈，共同負責，至於這些人什麼時候得知這項重大政策決定，是一個謎。

游盈隆提及，近代政治學之父，文藝復興時代的馬基維利說：「君王應該要有兩個必備的特質，如獅子般的勇猛，和狐狸般的狡猾」。他說蔡第一個四年執政，個人政治風格比較像是一隻勇猛任性的獅子，但缺乏狐狸般的狡猾。但828之後，游盈隆發現蔡已經補齊，「是該恭喜她呢？還是不該恭喜？」

(中時新聞網)