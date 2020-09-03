美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）傳出可能於美國大選前夕來台，民進黨立委趙天麟今表示，若來台成行，將是美中貿易戰後，台美進行雙邊貿易協定（BTA）談判很重要的「前奏」，是事關全球貿易佈局的關鍵談判。不過，綠委張宏陸認為，美國次卿是否來台只是傳聞，外交上不該太多說法跟見解，太多說法反而會影響成行。

趙天麟指出，過去美國國務院的高級官員與台灣進行正式互動、訪問，因其「一中政策」與對中關係的考量，都是相當謹慎，惟在兩國關係已產生結構性改變之後，由國務院最高層級「第三把手」的次卿來台進行經貿談判，具有劃時代意義。

趙天麟認為，凱斯克拉奇若來台成行，將是台美斷交後國務院來台層級最高官員，更是台美進行雙邊貿易協定（BTA）談判很重要的「前奏」，是事關全球貿易佈局的關鍵談判，或許在美國大選前也有為川普造勢的效果，但就其國務院高級常任文官的身分，且共和、民主兩黨都非常重視當前時勢下台灣的地位，凱斯克拉奇來台訪問的重要性，並不會因為時間點落在美國大選前後而有所影響。

綠委許智傑說，台美互動關係越來越密切，包括經濟貿易夥伴關係，我們希望台灣用對等互惠的方式走向國際，未來包括和各國簽訂FTA，甚至跨太平洋的C P T P P會議，與台灣都有機會可以正式參加，讓台灣繁榮經濟走向國際。

張宏陸強調，台美官員互訪是可以期待，但現在不該做太多說法跟見解，如果凱斯克拉奇在美國大選前來訪，不諱言跟美國總統選舉有關，因為美國人民反中情緒高漲，民主黨跟共和黨都要爭取反中選票，如果民主自由體制走在一起，相信未來台美官員互訪絕對不會只有國務院次卿。

(中時 )