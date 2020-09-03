經濟部8月18日宣布禁止台灣業者代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，愛奇藝首當其衝。由於預告期滿，經濟部今天（3日）將公告即日生效，代表「愛奇藝條款」正式上路。愛奇藝在台代理商也發表聲明，表示對於經濟部的禁令感到無奈，但仍將遵守政府法令停止會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務，而公司也將因此面臨一波裁員。

愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂公司稍早發布聲明，經濟部既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，身為台灣企業，我們雖感無奈，但仍必須遵守。「從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務」。

面對相關業務的緊縮，百人公司歐銻銻娛樂表示，該公司勢必得面對一波裁員的痛苦決定。造成數十位員工及其家庭的波動，公司對此深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非有任何違法行為。

經濟部如原訂期程於今日公告禁止台灣任何代理或經銷中國大陸網路視聽服務（OTT TV）服務，生效時間尚未公布，但依規定，國內電信、有線電視業者不能再出租CDN等中介傳輸網路給愛奇藝，否則將被處罰，屆時愛奇藝用戶雖然仍可跨境收視，但因伺服器不能設在台灣，用戶可能出現網速變慢、退費、斷訊等問題。

歐銻銻娛樂有限公司聲明。（圖／翻攝歐銻銻娛樂臉書）

愛奇藝目前在台灣的活躍用戶達200萬，為此，各部會緊急召開跨部會協調會，針對可能出現的消費爭議研擬對策。

(中時新聞網)