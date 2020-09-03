台灣肉豬交易方式至今仍停留在活體拍賣，可以說「溫體肉」迷思是重要原因之一，從屠體送到傳統市場肉攤幾個小時沒有包裝、冷藏甚至沒有拉下帆布，根據學者研究，長時間未冷藏冷凍的溫體肉生菌數比馬桶多出2倍，顯然溫體肉不如消費者想像的「新鮮、衛生」。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，每天下午3、4點各地肉品市場會完成「活體拍賣」，晚上11點至凌晨1至4點豬被屠宰完畢後，屠體在全程未經包裝、冷藏、冷凍，只以發財車堆疊或吊掛運載，常常連車旁的帆布都沒有拉下，就這樣一路冒著遭受汙染的風險送到各地傳統市場豬肉攤位。

陳玉敏引用文化大學動物科學系王淑音教授研究指出，長時間未冷藏或冷凍的溫體肉，每平方公分的生菌數比馬桶還多出2倍之多，可見溫體肉不如消費者觀念中的「衛生」，甚至更比馬桶還髒。

此外，溫體肉在屠宰時雖會經過抽驗，然而藥殘的檢驗報告需要約10小時才能出爐，就算是抽驗有問題的肉品，也可能已被消費者買回家並吃下肚。

她說，溫度是影響肉品保存最重要的因子，而台灣高溫潮濕，台灣現行肉品運輸過程是細菌大量孳生的溫床，但是肉品從凌晨屠宰到清晨送到各地市場攤位上，消費者約莫在早上到中午間買回家放入冰箱，中間歷經數小時甚至十幾個小時，這樣的肉品完全不利細菌控制，政府為何還試圖哄騙大眾「溫體肉比較好」？

(中時 )