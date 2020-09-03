生華科（6492）新藥Silmitasertib（CX-4945）首次用於新冠人體臨床取得突破性成就！合作夥伴美國最大醫療系統之一Banner Health宣布，Silmitasertib治療新冠重症患者，五天完全康復，預計在美國時間9月3日出院。

生華科表示，Silmitasertib已於上月27日獲得美國FDA核准緊急人體臨床試驗（Emergency IND, EIND），據Banner Health通報指出，這名ICU重症患者是一名64歲的男性，在美國時間8月16日首度確診，8月20日在Banner Health二度確診，並在當天住院且開始持續接受高壓氧氣治療。患者病況危急，曾經接受過5種藥物治療包括 Remdesivir（瑞德西韋）、Dexamethasone（地塞米松）、 Ceftriaxone（一種抗生素）、Azithromycin（一種抗生素）和Enoxaparin（抗凝血劑）。

因為病情沒有好轉，在沒有其他藥物選擇下，患者同意使用生華科新藥Silmitasertib，並於8月29日接受第一次給藥治療，根據病況紀錄，患者對Silmitasertib的耐受性良好，患者在第一次給藥治療後就可脫離氧氣設備、正常自主呼吸。治療進入第4天，患者幾乎已和健康人一樣，臨床主持醫師評估患者已經達到出院標準，治療第5天患者已經完全康復，預計在美國時間9月3日出院。

生華科總經理宋台生表示，Silmitasertib可以救援（rescue）使用瑞德西韋、類固醇地塞米松和多種抗生素無效的患者，而且在治療五天就完全康復可以出院，相較於瑞德西韋治療出院時間平均為10-15天，Silmitasertib大幅縮短患者康復和住院時間，意義和價值非凡；由於有首例康復患者的數據，已經吸引不少國際級甚至美國國家級機構的合作探詢，只要能加速Silmitasertib在新冠肺炎的治療發展都樂觀其成。

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