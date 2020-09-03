今年中秋節慶值疫後消費大爆發，百貨業包括遠百（2903）旗下遠東百貨、轉投資SOGO、citysuper，以及欣欣（2901）、統領（2910）、興櫃京站（2942）、冠德（2520）旗下環球購物中心等均針對送禮頻率增加而擴增品項，其中遠百禮品目錄品項比去年同期增加二成以上，而環球購物中心更是倍數增加，在中秋送禮檔期有機會衝高禮品類業績增一成以上。

遠百總經理徐雪芳指出，整體百貨業在下半年要回復以往榮景不容易，主要是上半年至少有三個月受疫情影響，遠百幸運的是今年初新開信義A13店，而使得全年正成長，但為了讓全台11店各店業績拚進正成長，所以節慶活動要更努力，針對每年中秋禮盒，徐雪芳皆是親自嚴選，今年擴大嚴選近百家中秋禮盒，其中以台灣果香入餡最具在地特色，品項超過四分之一。

遠百指出，包括五星級飯店與知名餅舖均有融入台灣果香，從台灣土鳳梨、麻豆白柚、玉井芒果、南投埔里百香果、大甲芋頭、金山地瓜、台南西港黑芝麻、甚至少見入餡的火龍果、櫻桃等內餡，均令採購團隊驚豔；而遠百轉投資百貨超市citysuper則指出，今年台南在睽違20年後，首次將第1櫃約11公噸的產銷履歷文旦成功外銷日本，citysuper則取得全台超市獨家預購；citysuper每年銷日的頂級水果有上萬箱的銷售量，連12年的外銷水果預購翻倍成長，此次台南麻豆老欉文旦，勢必再掀搶購潮。

(工商 )