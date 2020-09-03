朱衛茵9月喜事連連，不但獨挑大樑主持將在4日晚上11點正式首播的西洋流行音樂節目《似曾相識》，該節目由東風衛視、JETTV共同製播，她還入圍第55屆廣播金鐘獎社區節目主持人獎，19日晚間將出席廣播金鐘獎的盛會。她這次第3度入圍社區節目主持人，表示入圍已經開心又感恩了，沒有太大得失心，遠在東京、加拿大的女兒們純兒、安兒也越洋恭喜媽媽再度入圍。

朱衛茵早年從香港到台灣定居，到飛碟電台從事她最熱愛的電台DJ工作，她一開始害怕聽眾無法接受她的香港腔，盡可能練好中文「接地氣」，但是2015年、2017年，到如今2020年已3度入圍，證明評審對她的肯定及聽眾對她的支持與喜愛，她說：「每個節目就像我的baby一樣，呵護著長大，現在還做了新嘗試，主持電視節目《似曾相識》，這是我的New Born Baby（新生兒）！」

朱衛茵與大女兒合照。（東風衛視提供）

朱衛茵主持《似曾相識》希望能跟廣播節目有些區隔，除注意講話表情手勢，對於妝髮服裝也特別下功夫，每套衣服都是她親自跟服裝師討論挑選試衣。她也透露經常在跟住東京的大女兒純兒視訊時，跟對方確認一些歌手名字的英文發音，但朱衛茵本身英文已嚇嚇叫，為何需要女兒當英文小老師？她開玩笑說：「純兒英文比我好太多，但老實說，每天視訊也是要找點話題聊聊，順便跟她分享一些歌手的故事。」

(中時 )