期待入手價格合理、更新又迅速的Android 5G手機？那麼Google今年即將推出的Pixel 4a 5G以及Pixel 5很可能是不錯的選擇。近日這兩款手機的認證資訊疑似出現在美國聯邦通訊員會（FCC）以及加拿大認證機構中，讓規格更進入一步曝光，帶你在新機發表以前先來掌握。

據了解，認證網站中疑似為Pixel 4a 5G的型號為G025E、G025H 和 G025I。而應是指Pixel 5的型號則是GTT9Q、G5NZ6 和 GD1YQ。這兩款手機都支援5G網路，有報導指出Pixel 5當中的GD1YQ型號支援mmWave以及Sub-6GHz頻段，GTT9Q、G5NZ則是僅支援Sub-6GHz頻段；但也有說法是指出Pixel 4a 5G僅支援Sub-6GHz，而Pixel 5才同時支援mmWave以及Sub-6GHz的5G頻段。

至於Pixel 5的規格，先前曝光過疑似實機的網友曾經分享到Pixel 5採用帶有紋理的塑料材質背殼，搭配8GB RAM、4000mAh電池以及90Hz更新率螢幕。據了解螢幕可能是5.7~5.8吋之間，解析度QHD+，有望搭載雙鏡頭主相機。

而Pixel 4a 5G規格上可能跟先前已經發表的Pixel 4a（螢幕5.81吋）相當接近，但螢幕可能更大，有望來到6.1吋，搭配6GB RAM、3800mAh電池、60Hz更新率螢幕，並跟Pixel 4a一樣具有3.5mm耳機孔，支援後置指紋辨識，相機也有望升級雙鏡頭（Pixel 4a是單鏡頭，但是採用矩陣設計，相機造型跟Pixel 4很接近），價格很可能是499美元，而Google Store先前已經預告折合新台幣將是NT$15990。

What we see in the system is



Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

- September 30



Pixel 4a 5G (white)

- October — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

先前爆料者Jon Prosser（@jon_prosser）曾推文指出Pixel 5 5G黑色及綠色款式、Pixel 4a 5G黑色款式會在9月30日發表；此外Google還會在10月份推出Pixel 4a 5G的白色款式。而根據先前Google官方部落格不小心曝光的資訊，則是指出Pixel 5以及Pixel 4a 5G會在10月8日推出。這兩個日期的不同，很可能前者是指發表日期，後者則是上市日期。

(科技)