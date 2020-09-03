傳出AMD(超微)有意找聯發科(2454)開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，這也使得市場擔憂是否會與AMD合作已久的祥碩(5269)造成影響，兩家美系外資也分別出具最新報告，雙方各有見解，但均維持加碼評等，目標價也維持在2234元、2220元。

美系外資表示，業界傳出聯發科擬與AMD(超微)合作，共同開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，此比較像是ASIC(客製化晶片)合作，故對一直以來和AMD合作的祥碩並無影響，祥碩在高速接口技術和IP已有十多年經驗了，有鑑於其技術領先地位，持續提高毛利率，相信後續可以延續此一趨勢，看好祥碩在USB 20G和USB 40G中的雙頭壟斷地位將繼續幫助祥碩在接下來的數年中持續贏得AMD晶片組項目，維持加碼評等、目標價2234元。

另一家美系外資則另一看法，認為AMD可能會尋求聯發科幫助設計新的PC晶片組和WiFi晶片，將WiFi芯片設計外包給聯發科是有可能，這是因為AMD最大對手英特爾的WiFi晶片已被PC OEM廣泛採用，即使在AMD平台上，價格也更便宜，為了解決這個問題，AMD可以考慮引入自己的WiFi晶片以獲得更好的兼容性，而聯發科可以提供ASIC設計服務和WiFi 6 IP，故估計該合作能性達7~8成，現階段先維持祥碩目標價2220元、維持加碼評等。

(時報資訊)