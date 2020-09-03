台灣大學近日頻傳捷報，先是6月英國國際高教評比公司QS的世界大學排名衝出史上最高的第66名，2日晚間最新公布的英國泰晤士高等教育（THE）又獲全球大學排名第97名，都是史上最佳成績。台大校長管中閔表示，這次主要是教學研究成績進步所帶動，台大前校長李嗣涔則期許台大在創校百年也就是2028年進入全球前50名，管中閔笑稱這正是他心中訂下的目標，「我跟李前校長沒有套招喔。」

台大3日舉行「2020教學研究暨國際化成果分享記者會」，由管中閔親自報告，前校長李嗣涔也上台致詞，台大發言人、副校長周家蓓、研發長李百祺及行政主管、各院院長幾乎都到場。適逢前一天才剛獲知THE進百強，記者會背板特地設計「八十台大，前進百大」、「九二台大，雙進百大」對聯，呼應李嗣涔執掌台大時，在台大80年校慶進入QS百大；管中閔執掌台大時，在今年台大92歲校慶雙雙進入QS、THE百大。

管中閔以「台大持續向上」為題，報告台大在攬才留才、研究提升、教學精進、國際連結、發展革新、持續向上等六方面成果。其中2019年各領域被引用次數最高的前1％文章(Highly Cited Papers)達663篇，較前年度的611篇增加52篇，SCI、SSCI、A＆HCI被引用論文達87萬6213次，較前年度成長13％，而發表於世界頂尖學術期刊《Nature》有7篇、《Science》有4篇，以及《Cell》有1篇。

台大研發長李百祺稍後受訪時補充，THE的指標有五項，教學和研究各占三成，比重非常重。台大的研究排名是全球第56名，甚至比台大總排名還要好；教學排名看博士生人數、教學聲望、生師比，台大也拿到全球第69名的好成績。

甫於今年2月退休李嗣涔受邀致詞，他開心表示自己2005年當校長、2013年卸任，2006年教育部推出邁向頂大「5年500億計畫」，希望10年之內台灣至少有1一所學校可以進入世界百大，他就喊出「八十台大，前進百大」的口號，2008年QS排名台大就進入百大。

李嗣涔說，一個國家有好的大學，才能吸引好學生、吸引好的企業。培養好大學要有目標、有資源，他期許台大下一個目標是全球前50強，「台大一定要把50大放在心裡！我估計百年校慶也就是2028年我們可以達成！」有了目標，剩下是資源的問題，募款有大資源、小資源，現在大資源愈來愈少，但是小資源也是聚沙成塔。台大有個校友捐款App，校友只要1年捐3000元，幾個大系去積極推動，這筆錢可以做很多事。

(旺報 )