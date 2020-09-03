台灣高鐵(2633)6月至8月推出「美好再一起-國旅振興專案」，一舉創下熱銷超過預期近3.5倍佳績。同時，受到政府發放振興三倍券以及交通部觀光局推出國旅住宿補助等政策帶動雙重影響，國民旅遊持續獲得旅客熱烈迴響。暑假結束後，台灣高鐵為延續銷售熱潮，宣布9月起再推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠，以及「2日精緻遊」新產品。

台灣高鐵表示，「加時不加價」高鐵＋住宿優惠方案，產品內容包含高鐵標準車廂來回車票，選出台北、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭地區共15家指定飯店行程，提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3點才能入住、翌日上午11點就要退房的限制，旅客多享受4小時悠閒時光，充分使用飯店設施。至於高鐵假期「加時不加價」高鐵＋租車優惠方案，產品內容包含：高鐵標準車廂來回車票以及格上租車指定車款租車30小時。

此外，針對喜愛選擇半自助旅程，可以兼顧輕鬆出遊、自在旅行的旅客，台灣高鐵全新推出高鐵假期「2日精緻遊」，選出桃園、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭共6條指定行程，第一天包含當地專車接駁、必遊景點導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空讓旅客自由運用，兼顧名勝遊覽與個人悠閒享受。

(時報資訊)