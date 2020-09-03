自3月創下年初以來的最低點之後，澳元迄今已經飆升約28%，但由於澳洲在第二季陷入經濟衰退，分析師對澳元後市的看法分歧。

因國內新冠肺炎疫情惡化，以及全國實施防疫封鎖措施，澳元在3月跌至0.5738美元，創下2020年截至當時的收盤最低價。

然而澳元不畏經濟前景仍然低迷，在過去幾個月持續走強，本周更一度觸及0.74美元大關，創下兩年新高。不過目前已回落至0.73美元價位。

富國銀行貨幣策略師Erik Nelson以中國的經濟復甦穩健為由，仍相當看好澳元前景，認為澳元將進一步走高。

澳洲與中國之間貿易關係緊密，中國是澳洲最大的貿易夥伴，並在採購澳洲的鐵礦砂、煤礦與農產品等大宗商品上占有主導地位，因此澳元向來被視為是全球風險偏好，以及中國經濟成長局勢的風向球。不過在澳洲政府呼籲全球就新冠肺炎疫情的起源展開調查後，近幾個月來兩國之間的緊張關係已經升高，中國也陸續對澳洲的進口商品採取嚴格的措施。

部分分析師對澳元前景的看法較為保守，在澳洲經濟減弱的情況下，渣打銀行全球宏觀策略師Mayank Mishra表示，澳洲最新公布的國民生產毛額（GDP）數據凸顯出該國的復甦可能還需要一些時間，澳洲央行在可預見的未來將維持寬鬆的貨幣政策，此前該央行已經暗示，進一步的寬鬆措施可能對澳元形成壓力。

澳洲周三公布，第二季GDP季減7%，較第一季的季減0.3%急劇放緩，創下史上最嚴重的萎縮，並在連續兩季的負成長後宣告經濟陷入衰退。

(時報資訊)