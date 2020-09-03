ECFA的10年大限9月底將屆，一旦協議終止，未來台灣輸陸農產品、漁業產品及傳產製品都將課關稅。對此，高雄市永安石斑魚養殖兩岸交流協會理事長蘇有甲表示，他認為ECFA終止機率很高，養殖漁業已有共識。蘇更感嘆，為何兩岸要搞到一家仇。

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）將於本月12日生效滿十周年，在民進黨政府配合美方嚴審陸資下，大陸暫時仍會持續執行ECFA，但完全操之在大陸，沒有所謂幾年大限，或是12日一過就相安無事，端視我方作為來決定下一步。

對此，蘇有甲1日接受港媒《中評社》訪問表示，他認為ECFA有很高的機率將終止，周邊的養殖戶都已有共識，若ECFA真遭終止，就不再養殖石斑魚。

蘇更感嘆，「過去兩岸一家親很好，現在非得搞到兩岸一家仇嗎」？因為兩岸簽訂ECFA，所以台灣部分養殖魚賣到大陸是零關稅，但若ECFA一但終止，台灣石斑魚每100元就要被抽10元關稅，這還不包括運送到其他省市的7％地方稅。

(中時新聞網)