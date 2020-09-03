44歲大陸女星趙薇，一直是演藝圈著名凍齡美女，和富商黃有龍結婚12年育有一女「小四月」，不過日前她刪光IG與黃有龍照片，遭質疑婚變，工作室也闢謠澄清，而她似乎沒受傳聞影響，照樣工作分享近況，近日有網友曬出她替雜誌拍攝大片的花絮，超狂身材讓網友都驚呼不已。

趙薇近日替雜誌拍攝寫真，有網友曬出拍攝花絮，只見穿著半截運動內衣的她，渾圓胸型全都露，纖細小蠻腰相當吸睛，隱隱可見腹肌線條，更令人驚豔的是，顏值依舊在線，皮膚光滑無瑕疵，少女感十足，完全不像44歲。

網友大讚天然美女就是不一樣，出道多年來根本沒太大變化，歲月也沒在她身上留下痕跡，好狀態令人羨慕不已。趙薇演而優則導，加上和黃有龍投資爆富，一度身價超過百億，不過近年頻傳出黃有龍欠下巨債，而她日前更刪光IG上和老公有關的照片，傳出離婚一說。

對此，趙薇工作室闢謠澄清：「捕風捉影，吃瓜謹慎。」而趙薇也沒出面多回應，照樣在社群分享工作動態和生活近況。

(中時新聞網)