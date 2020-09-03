14歲少年自7樓住處墜樓 巨響嚇壞鄰居命危搶救 11:472020/09/03 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子自7樓住處墜樓，緊急送至基隆長庚醫院搶救。（翻攝自基隆長庚醫院臉書／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市於3日上午10點半左右，竟發生一起離奇墜樓事件，據了解，事發地點在基隆武嶺街，早上有民眾經過該路段時，聽到很大的一聲「碰！」，發現一名10餘歲的男子因不明原因，自7樓住處墜落1樓，待警消獲報到場時，發現男子已無呼吸心跳，目前已送至基隆長庚醫院緊急搶救，但詳細墜樓原因，仍待警方做進一步的調查。 (中時 ) #基隆 #原因 #醫院 #男子 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 高雄14歲少女新竹竹東尋獲 保全界李宗瑞一併帶回調查 09:142020/09/01 社會 南港捷運站驚傳墜樓 中年男子倒血泊 已無呼吸心跳 14:552020/09/01 社會 基隆住商節電行動採全線上申請 14:192020/09/01 區域情報-其他 男連5年上班做1件事 網驚喊停：恐會過勞死 12:022020/09/01 生活 計程車駕駛疑精神不濟 連續擦撞2車翻覆 11:132020/09/01 社會 撞鄰車再撞安全島 86歲翁不治 04:102020/09/01 地方新聞 基隆輕軌規劃 藍議員盼保留台鐵 綠營喊須專業角度深入討論 15:122020/09/01 生活 假賭博真詐財 左營警方偵破詐騙集團 09:322020/09/01 社會 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 社會熱門新聞 醫院撞鬼？ 醫師見問路聲不見人影 榮民床前站整排革命軍人 - 社會 館長深夜開直播20分鐘 首談中槍原因：無關海鮮 痛罵名嘴與黑道 - 社會 酒店女每月10萬被包養 離職遭恩客死纏4年陷惡夢 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 前台大校長李嗣涔組特攻隊醫院抓鬼 遭莫名屍臭轟出病房 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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