基隆市於3日上午10點半左右，竟發生一起離奇墜樓事件，據了解，事發地點在基隆武嶺街，早上有民眾經過該路段時，聽到很大的一聲「碰！」，發現一名10餘歲的男子因不明原因，自7樓住處墜落1樓，待警消獲報到場時，發現男子已無呼吸心跳，目前已送至基隆長庚醫院緊急搶救，但詳細墜樓原因，仍待警方做進一步的調查。

(中時 )