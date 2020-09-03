行政院公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣、國徽外圈加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，但有網友認為，若真的要凸顯台灣，應該放上台灣圖案。對此，台灣國護照貼紙設計者、台中默契咖啡老闆陳致豪也發揮創意，設計出一款「台灣版」絕美護照貼紙。

新版護照封面曝光，不少網友對於保留國徽相當失望，「真的不考慮換台灣地圖？」「車輪換成大番薯應該比較好」，認為新舊版差異不大，「有改跟沒改一樣」。

陳致豪在臉書表示，看完新版護照封面設計後「整個笑醒」，縮小大家反應最容易被誤認的「REPUBLIC OF CHINA」，「圍繞在國徽黨徽傻傻分不清的青天白日外面一圈，就像三個小中國圍著營火跳舞一樣，真的是很可愛」。

陳致豪提醒，外交部發表新護照封面這件事，本質上就是對人民提案，「不要忘了你才是這個國家的老闆」，並表示認同立委陳柏惟的發言，護照封面英文REPUBLIC OF CHINA應該移除、護照封面圖示應以台灣意象呈現、內頁要有具體的台灣與Taiwan字樣，不然至少該拿掉那一整圈的REPUBLIC OF CHINA。

對於網友期待，陳致豪也設計出一款護照貼紙。「臺灣」底下換上玉山山脈圖案，「護照」字樣底下就是大大的「Taiwan」。網友看完後驚呼「好美！」「這版美啊」「很像在飛機上透過窗戶看玉山，符合護照功能的設計」「這個太讚了！」「拜託我也要貼紙」。

(中時新聞網)