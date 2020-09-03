台灣即將進口瘦肉精美豬，健康的台灣豬聲量大增，麥寮鄉後安橋今早（3日）7點多出現一隻公豬流浪，網友透過臉書社群幫忙找失主，留言歪樓「無瘦肉精的豬」、「聽到要打瘦肉精寧可逃亡」、「送它們進總統府抗議」。

台西分局橋頭派出所指出，今早7點多確實接到報案有一隻豬在後安橋附近的中央分隔島流浪；巡邏員警已前往處理，不過豬好像一直走走入大排去了，已另通知麥寮公所救援。

麥寮鄉公所農經課、清潔隊都表示沒接獲通報。

一名網友今早在臉書社群「我是麥寮人」張貼一張豬在中央分隔島徘徊照片，後面有轎車、摩托車，留言「誰的豬」。

網友開玩笑留言「七月半過了出來透氣的」、「昨天普渡怕被殺逃跑」、「無瘦肉精的豬」、「聽到要打瘦肉精寧可逃亡」、「送它們進總統府抗議」。

雲林縣是全台最大養豬縣，在養頭數156萬頭，麥寮鄉就占30萬頭，這隻走失的豬除非有特殊記號，否則是重獲自由了。

(中時 )