對於新版護照封面把「TAIWAN」放大，讓辯識度更為清楚，國民黨主席江啟臣上午表示，放大台灣，並不需要縮小中華民國，若是基於意識形態，就必須修憲改國名，因為如此的方式難免讓外界認為是意識形態的作用。

江啟臣說，其實外交最重要的是務實而非務虛，而且除了護照議題外，大家更關心的是台灣的國際空間，能否有更多邦交國及加入國際組織，但外交部始終沒有回答改護照是否能改善國際空間，外交部還欠我們一個交代。

(中時 )