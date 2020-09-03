江啟臣談新護照：放大台灣 不需縮小中華民國 11:592020/09/03 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣受訪。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於新版護照封面把「TAIWAN」放大，讓辯識度更為清楚，國民黨主席江啟臣上午表示，放大台灣，並不需要縮小中華民國，若是基於意識形態，就必須修憲改國名，因為如此的方式難免讓外界認為是意識形態的作用。 江啟臣說，其實外交最重要的是務實而非務虛，而且除了護照議題外，大家更關心的是台灣的國際空間，能否有更多邦交國及加入國際組織，但外交部始終沒有回答改護照是否能改善國際空間，外交部還欠我們一個交代。 (中時 ) #江啟臣 #新護照 #台灣 #中華民國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨串聯22縣市抵制含瘦肉精美豬 侯：最重要是守護新北市民健康 11:332020/09/01 政治 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 抵制瘦肉精 藍推縣市自訂食安條例 04:102020/09/01 生活新聞 台灣創新技術博覽會 亞洲．矽谷率隊展示 04:102020/09/01 產業特刊 國民黨4人轟美豬 藍粉卻看不下去痛心喊：等著被殲滅吧 16:102020/09/01 政治 BAC攜國際品牌經紀人聯手力推台灣品牌 邁向國際市場 16:412020/09/01 財經 商總BAC智庫遴選計畫啟動 力推台灣品牌邁向國際 16:282020/09/01 財經 2020數位應用週 數位轉型台灣最行 04:102020/09/01 產業財經 美豬開放昨非今是 陳文茜說重話：台灣將出說謊總統 15:532020/09/01 政治 大動作抵制美豬牛 他要國民黨想清楚2個問題 11:582020/09/01 政治 政治熱門新聞 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 民進黨內部民調曝光 反對美豬進口竟有驚人變化 - 新聞 「佳龍聽清楚」蘇貞昌兩度暗示下任總統是鄭文燦？ 賴清德回8字 - 政治 美豬成壓垮江啟臣最後一根稻草？藍粉恨鐵不成鋼：這麼大把槍都不會用 - 政治 美豬牛進來不買就好？謝寒冰爆氣嗆張雅琴：幼稚園邏輯 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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