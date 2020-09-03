鑄造大廠勤美（1532）2日下午法說會登場，11點過後盤中量價齊揚、股價最高站上28.70元、大漲了1.9元，創下波段新高，漲幅逾7％，成交量已衝破1400張。

勤美集團主要營收來源為大陸鑄造廠，為達成躋身大陸前五大金屬鑄造廠的目標，旗下勤美達武漢新廠規劃分三期建廠，總投資金額逾30億元，預期三期全部完工後，最高年產能可達9萬噸。

因疫情而暫緩施工的武漢新廠一期工程，預計9月重啟建設，可望於2021年上半年投產，剛好搶攻後疫情時代、汽車產業與公共工程等市場需求回溫的商機。

(工商 )