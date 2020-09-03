勤美2日辦法說 午盤股價創波段新高 11:572020/09/03 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑄造大廠勤美（1532）2日下午法說會登場，11點過後盤中量價齊揚、股價最高站上28.70元、大漲了1.9元，創下波段新高，漲幅逾7％，成交量已衝破1400張。 勤美集團主要營收來源為大陸鑄造廠，為達成躋身大陸前五大金屬鑄造廠的目標，旗下勤美達武漢新廠規劃分三期建廠，總投資金額逾30億元，預期三期全部完工後，最高年產能可達9萬噸。 因疫情而暫緩施工的武漢新廠一期工程，預計9月重啟建設，可望於2021年上半年投產，剛好搶攻後疫情時代、汽車產業與公共工程等市場需求回溫的商機。 (工商 ) #勤美 #大陸 #鑄造廠 #武漢新廠 #日辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王美花與美亞太助卿對談 BTA後 盼共創供應鏈安全 04:102020/09/01 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 總統：台美即將啟動新一輪 台美經濟商業對話 14:342020/09/01 政治 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 看好虧轉盈 美銀大推面板雙虎 04:102020/09/01 證券．權證 美豬開放昨非今是 陳文茜說重話：台灣將出說謊總統 15:532020/09/01 政治 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 大動作抵制美豬牛 他要國民黨想清楚2個問題 11:582020/09/01 政治 吉茂擁三利多 法人按讚喊買 04:102020/09/01 證券．權證 證交所攜寬量 線上引資 04:102020/09/01 投資理財 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 封殺愛奇藝 經部今公告！代理商無奈：將展開大裁員 - 即時 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。