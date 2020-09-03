陸股開低震盪，截至午間收盤，滬指報3,402.69點，跌0.02％；深成指報13,852.47點，跌0.25％；創業板報2,765.83點，跌0.22％。

從盤面上看，白酒概念、中藥、眼科醫療等領漲，種植業、國防軍工跌幅居前。北上資金半日淨流出人民幣22億元。

(工商 )

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