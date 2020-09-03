日本福岡一所縣立大學的一名50多歲男教授，遭指控對4名女學生毛手毛腳，還寫電子郵件對女學生：「想見妳」，醜聞爆發後，校方竟然只對他作出停職一個月處分，引發網友砲轟：「根本沒資格當教授」。

據《讀賣新聞》報導，該名涉嫌性騷女大生的教授，任教於人類社會學系，2018年12月至2019年6月間，涉嫌對4名女學生摸手、摸背，更扯的是，該名教授還寫電子郵件給女學生：「就職活動結束之後仍想見到妳」，得知女學生生日還贈送禮物博取好感。

該名教授被女學生控訴性騷後，不僅矢口否認，還辯稱不記得發生過這些事情，但他寄給女學生的示愛郵件，成了性騷鐵證，校方最終在本月2日對他做出處分，但因只對該教授處罰停職一個月，引發眾多學生與網友反彈。

許多網友得知處分結果紛紛留言痛批「騷擾4名學生耶！根本超級惡劣」、「才一個月？這是真的嗎？」、「這種不老實的教授應該解聘才對吧，根本沒資格當大學教授」、「學校這種處理危機的方式真糟糕」。

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(中時新聞網)