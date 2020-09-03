高鐵假期加時不加價。（高鐵提供）

高鐵＋住宿配合飯店及參考售價一覽表。（高鐵提供）

高鐵＋租車參考售價一覽表。（高鐵提供）

2日精緻遊。（高鐵提供）

潘千詩／台北報導

積極帶動國旅風潮，台灣高鐵公司今日表示，推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠，11月底前，提供旅客完整24小時住宿的高鐵＋住宿，及租車24小時再加送6小時的高鐵＋租車共2種選擇；此外，新推出高鐵假期「2日精緻遊」，首日專人帶您體驗豐富行程，第二天留空間讓您自由運用。

高鐵於6月至8月間推出「美好再一起-國旅振興專案」，一舉創下熱銷超過預期近3.5倍佳績。受振興三倍券、安心旅遊國旅自由行住宿補助1000元等政策，帶動雙重影響，國內旅遊持續獲得旅客熱烈迴響。暑假結束後，高鐵為延續銷售熱潮，宣布9月起再推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠及「2日精緻遊」新產品。

高鐵表示，「加時不加價」高鐵＋住宿優惠產品內容，包含：高鐵標準車廂來回車票，更精選台北、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭地區共15家指定飯店行程，提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3點才能入住、翌日上午11點就要退房的限制，旅客可多享受4小時，例如：選購高雄義大皇家酒店，中午12點後即可辦理住房，隔日12點再退房；捷絲旅宜蘭礁溪館，下午14點即可辦理住房，隔日14點再退房。

至於「加時不加價」高鐵＋租車優惠產品內容，包含：高鐵標準車廂來回車票及格上租車指定車款租車30小時。高鐵說，原租賃24小時專案，免費加贈6小時。以台北出發到台南、2人同行為例，早上8點出發10點取車，原訂隔天早上10點還車，現在可放鬆玩到下午4點前還車，且每人只要2590元，比單買高鐵來回車票2700元還划算。

另針對喜愛選擇半自助旅程，可以兼顧輕鬆出遊、自在旅行的旅客，台灣高鐵公司全新推出高鐵假期「2日精緻遊」，精選桃園、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭共6條指定行程，第一天包含當地專車接駁、必遊景點導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空讓旅客自由運用，兼顧名勝遊覽與個人悠閒享受。

(中時 )