今（3）日早上8點40分左右，林口區台61線南下21.8k處發生一起貨櫃車疑似因天雨路滑，無法煞車而追撞自小客車的交通事故，貨櫃車在急閃下，整個貨櫃掉落路中央，幸好自小客未遭砸中，駕駛也都安然無恙。

台61線貨櫃車天雨路滑煞不住直撞前車，林口警冒雨疏導。(戴志揚翻攝)

從畫面中可以看出，當時台61現事故現場正下著大雨，來往大卡車與貨櫃車輛也相當多，車速也幸好車速都不快，因此貨櫃車司機發現無法煞車後，便直衝前方小客車屁股，同時貨櫃車為了閃避，後方貨櫃也被強大力道甩翻，整個橫躺在道路中央，造成道路嚴重受阻。

台61線貨櫃車天雨路滑煞不住直撞前車，林口警冒雨疏導。(戴志揚翻攝)

林口分局員警獲報後到場處理，出初了解現場為貨櫃曳引車疑因天雨路滑、視線不佳，島致煞車不追撞前方自小客，碰撞後貨櫃車翻覆在路中，影響整個路段南下車流，當時現場下起大雨，林口分局員警也在磅礴大雨中疏導並引導車流往台15線平面道路行駛。

林口警呼籲近日天雨路滑，視線不佳，用路人除放慢速度行駛，亦應與前車保持安全距離，確遵交通規則，切勿搶快，期能確保行車安全

(中時新聞網)