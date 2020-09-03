彰化芳苑鄉芳安宮每年都會集結附近5村莊，超過千戶民眾一起普渡。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

洪媽壹說的兒子洪政民說，中元節前兩天，就陸續抓了80多隻的紅蟳，每隻都肥美飽滿，抓起來甚至比成年人的臉還大，按斤算每隻市價都約２千元左右。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

除了紅蟳、還有70隻左右的大小龍蝦、16隻白鯧魚、16隻腿庫等，6桌花費近8萬元。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

昨天是一年一度中元節，家家戶戶都會準備豐盛供品祭祀好兄弟，而彰化芳苑鄉芳安宮每年都會集結附近5村莊超過千戶民眾一起普渡，而超狂普渡供品被網友放在網路引發熱議，今年爐主洪媽壹表示，每年都會準備大小龍蝦、白鯧、腿庫等，自己更準備88隻肥美紅蟳，要讓好兄弟飽餐一頓，希望能保佑大家整年平安。

從事漁業的洪媽壹表示，芳安宮聯合普渡已經舉辦好幾年，每年都會擲筊選出爐主、副爐主，還有10位頭家以及12位頭家爐主，自己曾擲到過3次頭家，今年因漁獲豐收，就許願若擲到「頭家爐主」就會準備豐富熱鬧的供品，沒想到真的讓他擲中。

洪媽壹的兒子洪政民說，中元節前兩天，就陸續抓了80多隻的紅蟳，每隻都肥美飽滿，抓起來甚至比成年人的臉還大，按斤算每隻市價都約2千元左右，除了紅蟳、還有70隻左右的大小龍蝦、16隻白鯧魚、16隻腿庫等，6桌花費近8萬元。

由於芳苑鄉位在彰化西海岸，多數鄉民靠出海捕魚、水產養殖維生，因此除了頭家爐主洪媽壹準備的豐盛海產供品，其他鄉民也搬出花腳蟹、香螺等海鮮供品，要來祭祀好兄弟，形成芳苑特有的普渡文化，但在地民眾已見怪不怪，但看在外地人眼裡，依然是大開眼界。

(中時 )