威潤(6465)跨入防疫領域，成立新品牌「滅菌者聯盟UVengers」，規劃開發一系列搭載深紫外線(UV-C)殺菌技術的消毒產品，並首度於日本LIFESTYLE WEEK Tokyo的「防疫新生活展區」展出，因新冠肺炎疫情持續延燒導致市場對於消毒產品需求提升，首日即吸引超過60家買家洽詢。

今年因應新冠肺炎疫情，大會特別設立「防疫新生活展區」展出防疫相關產品，而威潤也在該專區中以實體及線上虛擬方式展示新品牌「滅菌者聯盟UVengers」旗下首款消毒新品「UV1」隨身消毒棒，UV1全程在台灣設計、開發和生產製造。

威潤表示，展會期間，除了有包括日本運送公司、通信公司、郵政局等多家企業對UV1表達高度興趣外，威潤也邀請到日本知名領導大廠旭化成深紫外線事業本部本部長親臨站台，宣示雙方密切的合作關係。

威潤指出，深紫外線燈珠的功率是決定消毒棒除菌效果的關鍵，而UV1即是採用旭化成高品質、高功率的60mW和最佳除菌265nm波長的深紫外線燈珠，旭化成相當認可威潤於防疫產品線的投入與行銷推廣能力，已將威潤列為旭化成全力輔導的模範製造商，未來也會陸續介紹客戶給威潤，雙方攜手搶攻防疫市場商機。

威潤此次出展備受關注，包括威潤配合的深紫外線燈珠(UV-C LED)廠商日本知名領導大廠「旭化成」深紫外線事業本部本部長、及日本大型商社「伯東株式會社」電子零組件事業本部本部長也親自蒞臨威潤展位站台。

日本LIFESTYLE WEEK TOKYO是全球極具領導性的禮品及家居用品專業B2B展，每年都吸引近5萬名的專業買家前往觀展、採購。

(時報資訊)