鴻海（2317）與微軟就權利金訴訟案達成和解，董事長劉揚偉對此表示，這是雙方新合作關係的開始，未來將陸續看到雙方合作事項。至於近期業務狀況，劉揚偉則表示「一切都很好、看起來都很好」，認為下半年展望與先前法說會看法差異不大。

鴻海近期股價拉回77～79元區間盤整，今（3）日股價在買盤敲進下開高，最高上漲1.93％至79.3元，早盤量增持穩盤上、維持約0.5％漲幅。不過，三大法人近日持續偏空操作，近5日連續賣超達2萬2125張。

微軟去年3月控告鴻海未遵守2013年專利授權協議、每半年支付權利金，時任董事長的鴻海創辦人郭台銘對此召開臨時記者會，說明此事討論已延宕8年，痛批微軟選擇此次出手，是想利用中美貿易紛爭，逼迫台灣代工廠向中國大陸手機品牌商代收專利保護費。

不過，微軟與鴻海2日共同發表聲明，宣布雙方基於互惠互利的商業利益，決議建立新合作夥伴關係，並據此同意解決相關法律紛爭，包括先前向加州法院提出的權利金訴訟案，意即針對相關授權訴訟案達成和解。

知情人士指出，微軟當初狀告鴻海，是當年安卓（Android）系統的產業大環境問題。隨著雙方今年以來合作範圍愈趨廣泛，除了伺服器等相關新業務外，後續尚有軟硬體合作計畫。由於商業合作日益增加，雙方針對訴訟案採取善意和解態度，化解對營運不確定性影響。

鴻海董事長劉揚偉2日主持中元普渡活動，會後接受媒體訪問時表示，與微軟和解是個新契機，經過雙方友好協商後成功達成協議，共同向前看、一同往未來發展，未來將陸續看到雙方合作事項公布。

對於媒體關切近期業務概況及後市展望，劉揚偉則表示「一切都很好、看起來都很好」，認為下半年展望與先前法說會看法差異不大，至於明年景氣展望，則要等到11月後再說，意味需觀察美國總統大選結果。

(時報資訊)