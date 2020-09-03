根據晨星最新發表的《被動型永續發展基金：2020年全球格局》(Passive Sustainable Funds: The Global Landscape 2020)報告，截至2020年6月30日，全球共有534檔永續發展指數共同基金和交易所買賣基金(ETFs)，總資產管理規模達到2500億美元，產品數量和資產規模均在過去三年間增加逾一倍。其中歐洲佔全球資產規模超過四分之三，美國佔比為20%。

晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示：「亞洲投資者對接納永續投資的步伐和積極程度各異，這可從被動型管理永續發展基金市場的低佔有率中看出。儘管如此，中國已成為歐美以外最大規模的被動型管理永續發展基金市場，資產管理規模達到41億美元，澳洲及台灣則跟隨其後。」

蔡俊傑指出：「隨著被動型永續發展基金規模日增，產品更趨複雜，投資者必須更仔細了解產品。投資者應重點考慮基金的永續發展焦點、策略（僅除外類別、廣泛ESG類別或主題類別）、行業和地域傾向、追蹤誤差及收費等因素。」

據統計，截至2020年6月30日，歐美以外市場註冊的被動型永續發展基金資產規模總值為105億美元，佔全球資產規模4.2%。過去三年的增長主要由新推出產品的資金淨流入帶動，尤其在澳洲、加拿大和中國市場。

中國：產品開發主要圍繞環境主題。截至2020年6月底，在中國的20檔被動型永續發展基金當中，有16檔聚焦於環境主題，其中6檔的投資對象為從事新能源汽車行業的中國A股。

台灣：台灣現時只有三檔被動型管理永續發展基金，當中兩檔於2019年推出。儘管數目稀少，但截至2020年6月底，三檔基金的總資產管理規模合計達到12億美元，令台灣成為歐美地區以外僅次於澳洲和中國的第三大市場。

日本：投資者可在其他領域實踐被動型永續投資策略，例如日本的政府養老投資基金(GPIF)以委託投資的方式，投資於多項ESG指數，截至2020年3月的投資額已較去年同期增長63%，達到5.7萬億日元(相當於528億美元)。

(時報資訊)