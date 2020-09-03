臉書文章截圖。（圖／翻攝自臉書「尚書大人真機靈」）

總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。綠營支持者在臉書發文，表示所謂「瘦肉精」就是指「瘦肉」，而台灣人習慣吃肥肉，所以不管是烤肉、香腸、滷肉飯或煮食，有台灣人都不會吃到含瘦肉精的豬肉。言論一出，讓網友直呼謬論，甚至反問：「四神湯裡面拜的是哪四尊神？」

臉書粉絲專頁「尚書大人真機靈」轉發綠營支持者文章，內文寫道一堆「藍腦」跟「4趴黨」在罵以後滷肉飯、爌肉飯、肉燥飯吃到瘦肉精怎麼辦？但所謂「瘦肉精」，「就是沒有肥肉的意思（或很少），所以沒有肥肉要怎麼做滷肉飯？」發文者更指出：「台灣人的飲食習慣，不管是烤肉還是香腸或者煮東西，都是習慣有肥肉的豬肉（或帶點油花），萊克多巴胺美豬台灣人根本不會吃。」

此番言論令不少網友吃驚，有人則直言：「有沒有看過北七在罵人家北七的，沒有的話現在你看到了。有些智障就是不知道生物沒有脂肪不能活，有些智障就是不知道瘦肉精是長瘦肉而不是沒肥肉，如果瘦肉精可以讓你沒肥肉，那各大品牌減肥藥就都加一點不就可以大賣，反正不要超標就好了嘛」、「青蛙撞奶是裡面有青蛙還是喝了會變青蛙？四神湯裡面拜的是哪四尊神？買一罐十八銅人會讓你飛到少林寺嗎？」

不僅如此，網友更表示：「台灣就是有一堆智障側翼在當意見領袖散播智障病毒，讓支持者都變得跟喪屍一樣沒有思考能力到處亂咬還自以為智商高人一等，說實在台灣的政治生態，為了護航秀下限真的可以創造出好多個諾貝爾奬欸。」

(中時新聞網)