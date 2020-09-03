國民黨昨天中常會討論改委會提報改革總結報告，其中包括「基於中華民國憲法的九二共識」路線的兩岸新論述，有部分中常委質疑應先跟對岸溝通，被黨主席江啟臣回嗆「基於中華民國憲法的九二共識有什麼不對？」江啟臣上午受訪時未否認此事，強調有些是屬於國民黨該堅持的立場。

昨天中常會中，范成連等少數中常委認為兩岸論述須經對岸認同，不應國民黨單方面修改。江啟臣不滿回嗆：「兩岸論述是基於中華民國憲法的九二共識，有錯嗎？身為國民黨員都不清楚九二共識的基礎是中華民國憲法，難怪外界不清楚，被抹紅正常而已」、「我絕對尊重所有中常委、黨代表，完成34萬黨員民調、到各地開黨代表座談，以前有這樣做嗎？改革都是有依據的，沒共識我不會提上來，有參加黨代表座談的中常委都知道，沒參加的沒資格講話。」

江啟臣上午出席國民黨數位黨部app發表記者會時，接受媒體訪問，受訪時說，在國民黨中常會上有很多意見交換是好事，外界不需要擴大解讀，但有些屬於國民黨應該堅持的立場，他有必要對所有常委和外界作說明，純粹就是一個溝通，經過昨天的說明後，中常委都已經能理解。

至於國民黨不分區立委名單未來將由中央委員行使「同意權」，江啟臣說，中常委昨日一致希望中央委員能扮演把關的角色，這基本上並非壞事，站在民主政黨的角色，有權利提名並且受到制衡，並經大家共同推出受社會期待的不分區立委名單。

(中時 )