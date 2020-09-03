大聯盟早期兩大傳奇人物洋基隊的貝比魯斯與魯蓋瑞，曾於1930年5月21、22日連續兩天，在波士頓芬威球場接力揮出3響炮。90年後勇士隊的歐蘇納、杜瓦辦到了，昨天、今天兩人分別擊出3支全壘打，追平當年貝比魯斯與魯蓋瑞的紀錄。

與昨天揮出3轟的歐蘇納相同，杜瓦也是生涯首度單場3響炮，他是在今（3）日對紅襪之戰第2局擊出2分全壘打，助勇士追成2比3落後1分，第6局再揮出2分炮，追成5比5平手。第8局再補一發陽春彈，打進保險分，比數變成7比5，最後勇士就是以這個比數拿下勝利。

昨天歐蘇納3響炮，今天雖輪到杜瓦接棒3轟，但歐蘇納今天也有1發陽春彈，正是第7局上的超前分，也是此役的勝利打點。他這兩天共擊出4支全壘打，幫助勇士在這個系列賽以3連勝橫掃紅襪，最近拿下4連勝，繼續在國家聯盟東區領先。

紅襪則苦吞3連敗，除了在美聯東區持續墊底，戰績12勝25敗也是美國聯盟最差，整個大聯盟也只贏海盜隊。

(中時 )