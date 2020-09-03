今年最後1場季後賽首輪賽事有夠緊張刺激！儘管「大鬍子」哈登3日手感冰冷，卻在最後2.3秒貢獻關鍵火鍋，幫助火箭在這場西區搶七大戰，驚險以104比102氣走雷霆，4勝3敗闖進西區準決賽，將在5日遭遇「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人。

打完上半場，火箭取得61比59小幅領先，不過雙方得分最高的都是綠葉球員，火箭以先發後衛艾瑞克戈登攻下16分最高，雷霆則以菜鳥後衛托爾特18分最高，保羅上半場就摘9分、9助攻與6籃板，幾乎預告他想拿下大三元數據。

打到最後關頭，亞歷山大最後1分42秒的三分球幫助雷霆超前，可是火箭馬上靠著塔克中距離，重新搶回1分領先，托爾特最後2.3秒三分出手，卻遭哈登火鍋伺候，搶回籃板球的托爾特，雖想把球砸在哈登身上，哈登卻完美閃過這球。

經過裁判檢視重播，確定哈登沒被托爾特砸到，火箭掌握球權，可是柯文頓最後1.4秒兩罰中1，讓雷霆還有最後一擊機會，暫停過後，時間還有1.1秒，哈登雖在發球進場前犯規，賈林納利卻罰1球沒進，雷霆最後攻勢就在掉球後無奈結束。

火箭以柯文頓、艾瑞克戈登各有21分最高，韋斯布魯克也拿20分，哈登投15中4，含三分球投9中1，仍有17分、9助攻，但他的最後火鍋相當關鍵；雷霆以托爾特30分最高，保羅貢獻19分、12助攻與11籃板的大三元，卻沒法完成他的復仇大業。

(中時 )