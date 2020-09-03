勞保局表示，退休金應由雇主負擔，不能從勞工的薪水扣除。(圖擷自勞保局臉書)

勞退新制已實施15年了，近日有民眾發現，薪資單上有一項扣款寫著「勞退6%」，但他又沒有申請自願提繳勞退6%？勞工退休金不是雇主應該提撥嗎？對此，勞保局表示，退休金應由雇主負擔，不能從勞工的薪水扣除，此舉已違反勞基法。

有網友反應，「他之前待過的一家鋼鐵公司，老闆就直說，這六趴是以後我們自己要領的，所以是扣我們的薪水…，有員工敢反對嗎？」也有勞工投訴，「現職公司，也是從自己的薪水裡扣6％，說當初合約有寫。私下問同事，有些人有扣有些人沒扣，標準不一」。另一人則說，「待過一間公司工作15年，勞退6%也是從薪資中扣款，他是離職才知道公司這様是違法，其實現在公司存在非常多違法的事。」

勞保局在臉書上表示，勞工退休金應該由雇主負擔，不能從勞工的薪水扣除，如果雇主從勞工薪水扣，已經違反勞基法規定，勞工可向公司所在地的地方勞工行政主管機關（縣市政府勞工處、局）申訴。勞保局說，如果勞工想要查詢勞退，勞保局e化服務系統已開放健保卡+戶籍謄本戶號可登入查詢。

了解退休金的網友認為，從員工薪水裡扣的6%應該是勞工自提部分。如果不想被扣，可以跟公司反應，屬於自願性的。新制勞退金查詢裡都可以查到雇主跟員工自提存入累積金額。不過，也有人提醒，勞工自提勢必需要填寫書面同意書 如果勞工沒有填寫書面同意書，資方是不可以強迫自提 ，勞工沒有填寫切結書，勞方強迫扣是違法的。

(中時新聞網)