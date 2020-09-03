網紅「館長」陳之漢直播飆罵綜藝天王吳宗憲「甲洨」、「屁都不如」，挨告公然侮辱，雙方雖未達成和解，但台北地院考量館長認罪，願在直播中向吳道歉，除同意法官提出的10萬元公益捐條件，更公開表示將加碼捐到100萬元，遂判拘役58日，得易科罰金5萬8000元，緩刑2年，2年內不得再對吳公然侮辱及誹謗，可上訴。

判決指出，館長不滿吳宗憲去年8月5日在Youtube頻道上批評網紅，同年月8日直播時辱罵吳「機掰懶叫話」、「○你娘機掰勒」、「你甲洨也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛」等語，因此遭吳提告公然侮辱，並遭起訴。

法官認為，館長迄今未與吳宗憲和解，但原因是吳始終透過律師表示拒絕和解，並提刑事附代民事訴訟求償100萬元，及在臉書、YouTube頻道公開道歉，反觀館長除願意直播道歉，坦承犯行，同意在判決確定6個月內捐10萬元作為緩刑條件，今年7月29日更在臉書公開表示：「我決定加碼，我決定9月直接捐出100萬給新北市政府兒少做公益。」

法官指出，館長展現積極修補關係的真摯意願，且有悔悟意識，以刑罰處理的必要性相應減低，故予以緩刑，並期盼館長與吳宗憲日後能在刑事附帶民事訴訟程序中秉持「修復式司法」的精神，以「理性對話」代替「訴訟對決」，共同為台灣時下流行的網路直播風潮注入正能量。

(中時 )